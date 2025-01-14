В Златоусте женщине вынесли приговор за дискредитацию ВС РФ

Виновная разместила комментарий в соцсети

68-летнюю жительницу Златоуста осудили за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 280.3 УК РФ). Об этом сегодня, 14 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Следствие установило, что преступление произошло с 28 по 29 июня 2023 года. Учитывая, что ранее осужденная уже имела административные санкции за аналогичные действия, ее действия были квалифицированы как повторное правонарушение.

«Виновную приговорили к двум годам лишения свободы условно», — прокомментировали в ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.