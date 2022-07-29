Жительница Златоуста посадила и вырастила на своем участке 614 кустов мака. Растение запрещено культивировать, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Плантацию мака оперативники обнаружили на территории частного дома по улице Трудовой.
«В отношении 62-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ („Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры“)», — сообщили в региональном полицейском главке.
Полицейские напоминают, что за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений предусмотрена административная ответственность.