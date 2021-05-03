В Златоусте женщина выпала из окна пятого этажа

Пострадавшая госпитализирована с травмами

Накануне вечером, 2 мая, в Златоусте на улице Аносова женщина выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Пострадавшую госпитализировали. Информация появилась сегодня, 3 мая, в социальных сетях.

Судя по кадрам, выложенным очевидцами инцидента, мужчина, находившийся в квартире, держал за обе руки женщину, которая оказалась за пределами окна и повисла над асфальтом. Местные жители попытались спасти жительницу Златоуста и бежали к ней с одеялом, но не успели: женщина выскользнула из рук мужчины и упала на лестницу.

«Данное происшествие зарегистрировано. Инцидент произошел в вечернее время. Женщина получила травмы, доставлена в медицинское учреждение»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.