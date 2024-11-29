В Златоусте женщина пойдет под суд за убийство своего шестимесячного сына

Также ее обвиняют в причинении вреда здоровью

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по делу 29-летней жительницы Златоуста. Ее обвиняют в убийстве своего шестимесячного ребенка (статья 105 УК РФ). Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и не менее 12 раз ударила своего шестимесячного сына кулаком по голове и телу из-за того, что он плакал. Ребенок скончался.

За пару недель до трагедии обвиняемая ссорилась с соседкой в подъезде и ударила бутылкой по голове незнакомого мужчину, который попытался прекратить конфликт. Затем она забежала в квартиру соседки и не менее пяти раз ударила ее бутылкой по голове. В отношении нападавшей возбудили уголовные дела о причинении вреда здоровью (статьи 115 УК РФ, 111 УК РФ).

Обвиняемая все время следствия находилась под стражей. Дело передано в Челябинский областной суд. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.