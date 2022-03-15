В Златоусте замдиректора МБУ задержали по делу о мошенничестве на 5 млн рублей

Решается вопрос об избрании меры пресечения

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении заместителя начальника управления ЖКХ администрации Златоуста Владимира Горбунова. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, в 2020 году подозреваемый похитил средства учреждения в сумме более 5 млн рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению», — сообщили в региональном СУ СКР.

В отношении Горбунова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Решается вопрос об избрании меры пресечения.