В Златоусте замдиректора МБУ отправили под стражу по делу о мошенничестве на 5 млн рублей

Владимир Горбунов проведет в СИЗО два месяца

В Златоусте отправили под стражу заместителя начальника управления ЖКХ администрации города Владимира Горбунова. Его обвиняют в мошенничестве и получении взятки, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемый похитил средства учреждения в сумме более 5 млн рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

«Кроме того, являясь первым заместителем директора МКУ „УЖКХ“, действовал группой лиц по предварительному сговору со вторым лицом и получил взятку в сумме более 1,4 млн рублей от предпринимателя за совершение действий, связанных с приемкой и оплатой муниципального контракта на выполнение строительных работ», — рассказали в региональной прокуратуре.

В отношении Владимира Горбунова были возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По решению суда обвиняемого заключили под стражу на два месяца.