В Златоусте замдиректора колледжа пойдет под суд за падение футбольных ворот на подростка

16-летний учащийся получил тяжелые травмы

Прокуратура Златоуста утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной работе индустриального колледжа. Он пойдет под суд по обвинению в халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ). Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось 16 апреля. На поле для мини-футбола во время игры на несовершеннолетнего упали ворота кустарного производства, представляющие из себя сварную конструкцию из металлического профиля без крепления к земле. Юношу доставили с травмами головы в реанимационное отделение больницы.

«Обвиняемый недобросовестно выполнил свои обязанности и допустил нарушение правил установки ворот. Свою вину он признал полностью», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело рассмотрит Златоустовский городской суд.