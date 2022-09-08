В Златоусте замдиректора бюджетного учреждения оставили в СИЗО по делу о хищении 5 млн рублей

Сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте

Сегодня, 8 сентября, Челябинский областной суд в апелляции оставил под стражей заместителя директора МБУ «Благоустройство» Златоуста Антона Нагаева. Его обвиняют в получении взятки и мошенничестве. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый в 2020 году похитил не менее 5 млн рублей, принадлежащих учреждению. Также в сговоре с заместителем начальника УЖКХ города Владимиром Горбуновым он получил взятку 1,4 миллиона рублей за приемку и оплату муниципального контракта на строительство.

«Сторона защиты просила избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд с учетом позиции прокурора отказал в удовлетворении жалобы, срок стражи продлен до 9 октября», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, 18 марта Владимир Горбунов был заключен под стражу по обвинению в получении взятки и мошенничестве.