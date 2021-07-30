В Златоусте загорелся заброшенный барак

Огонь полностью уничтожил кровлю здания

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В Златоусте в заброшенном бараке на улице Генераторной, 11 случился пожар. Огонь уничтожил кровлю здания и повредил стены. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось накануне вечером. После вызова очевидцев на место прибыли пять автоцистерн и 20 человек личного состава МЧС.

«Через 20 минут пожар был локализован. Сгорела кровля на площади в 200 кв. м и 50 кв. м стен. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Как ранее писал наш сайт, в июне на улице Чернышевского в Златоусте при пожаре полностью выгорел двухэтажный ранее расселенный дом.