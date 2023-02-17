В Златоусте загорелось производственное здание

Пожар удалось локализовать

Сегодня вечером, 17 февраля, в Златоусте начался пожар в здании одной из промплощадок на улице Суворова. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек. Он не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Видео с пожара уже облетели местные соцсети. В кадре заметен густой черный дым, идущий из окон желто-синего производственного здания. На месте работал златоустовский пожарно-спасательный гарнизон.

«Пожар локализован. Причину предстоит установить сотрудникам отделения дознания», — пояснили в МЧС.