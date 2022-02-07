В Златоусте задержали женщину, похитившую у пенсионеров более 400 тысяч рублей

Подозреваемая звонила жертвам и представлялась родственницей, попавшей в ДТП

Оперативники подразделения уголовного розыска Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу задержали 25-летнюю жительницу Уфы. Женщину подозревают в мошенничестве. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемая позвонила трем потерпевшим и сообщила, что она является их родственницей, попавшей в ДТП. Она слезно просила 83-летнюю, 81-летнюю и 75-летнюю женщин передать деньги на операцию якобы пострадавшего в ДТП человека.

«Одна из потерпевших отдала в руки неизвестной 130 тысяч рублей, другая — 280 тысяч рублей. Позже настоящие родственники потерпевших обратились в полицию. 83-летняя женщина уже собиралась передать миллион рублей злоумышленнице, однако родные вовремя заметили подвох», — рассказали в региональном полицейском главке.

Следственные органы возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Как ранее сообщал наш сайт, полиция Челябинска предупредила о случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят под предлогом «родственник попал в дорожно-транспортное происшествие».

Если вам поступили подобные звонки, следует обратиться в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02 либо обратиться в районный отдел полиции по месту совершения правонарушения.