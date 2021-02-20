В Златоусте задержали сотрудников предприятия, похитивших металлические изделия

Ущерб составил 250 тысяч рублей

Полиция задержала пятерых жителей Златоуста, подозреваемых в краже металлических изделий с целью сбыта. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Силовики установили, что мужчины в возрасте от 30 до 59 лет, работая на предприятии, по предварительному сговору похитили металлические изделия на сумму 250 тысяч рублей с целью сбыта.

По факту происшествия следствием ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.