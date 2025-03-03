В Златоусте задержали подростков, которые подкладывали монеты на рельсы

Их родителей оштрафуют

На станции Уржумка машинист грузового поезда заметил четырех подростков на железнодорожных путях. По звонку машиниста их задержали сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте.

«Установлено, что подростки 2011-2012 годов рождения во время прогулки решили из любопытства положить на железнодорожные рельсы монеты», — рассказывают в полиции.

Экспериментаторов доставили в Линейный отдел полиции на станции Златоуст, туда же вызвали их родителей. Полицейские провели с ними беседу про опасное поведение на железной дороге. На родителей также составили административные протоколы по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Кроме того полицейские сообщили об инциденте в школу, где учатся дети, в комиссию по делам несовершеннолетних и отдел полиции по месту жительства школьников.