В Златоусте задержали подозреваемых в организации фиктивной вакцинации

По версии следствия, трое местных жителей вносили ложные сведения о перенесенных прививках от COVID-19

В Златоустовском ОМВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ. Подозреваемые — трое местных жителей, которые, по версии следствия, организовали незаконный бизнес и за деньги внесли в информационную систему сведения о вакцинации 250 человек. На самом деле люди прививки не ставили. О этом сегодня, 12 ноября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Предварительно установлено, что с граждан злоумышленники брали от 1500 до 6000 тысяч рублей. Противоправную деятельность группы лиц пресекли сотрудники полиции в ходе проведенных мероприятий совместно с коллегами из УФСБ и ОМОН Росгвардии», — сообщают в региональном полицейском главке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Информацию о том, что задержанные — медсестра и двое сотрудников МЧС, в ГУ МВД по региону пока не комментируют.