В Златоусте задержали курьера-мошенника из Нижнего Новгорода

Мужчина обобрал пенсионерку, которую шантажировали здоровьем беременной дочери

Сотрудники полиции Златоуста задержали мужчину, который участвовал в преступной схеме обмана и выполнял роль курьера. На Южном Урале он забрал у пенсионерки 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Несколько дней назад 73-летней женщине позвонил неизвестный мужчина. Во время разговора он сообщил, что у дочери пенсионерки «будут трудности с беременностью». А в это время дочь потерпевшей на самом деле лежала в роддоме. Переживая за здоровье будущей мамы и малыша, пенсионерка согласилась отдать курьеру 200 тысяч рублей.

За деньгами к старушке приехал 27-летний житель Нижнего Новгорода. Во время визита к бабушке курьер был одет в куртку темного цвета, а лицо прикрыл медицинской маской. Тем не менее позже его смогли вычислить.

«Поимке курьера предшествовала грамотная аналитическая и оперативная работа во взаимодействии с коллегами из транспортной полиции. Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую, определили примерный маршрут передвижения, по которому подозреваемый приезжал на адрес к женщине, установили его дальнейший путь следования и задержали вагоне поезда, отправлявшегося из Екатеринбурга в Нижний Новгород», — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленник рассказал, что нашел подработку в мессенджере. Неизвестный работодатель оплачивал ему проезд по нужному адресу. Курьер должен быть забрать деньги и, оставив себе 10 тысяч рублей, перевести их заказчику. Двести тысяч рублей он успел перечислить через банкомат в Миассе.

Курьер задержан, возбуждено уголовное дело.

А в это время жительница Коркино сама перевела мошенникам 390 тысяч рублей.