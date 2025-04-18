В Златоусте задержаны браконьеры за незаконный вылов щуки из реки Ай. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
В ходе осмотра ВАЗ-2110 автоинспекторы обнаружили в багажнике мешок свежевыловленной щуки и сети. Полицейские выяснили, что трое мужчин незаконно выловили рыбу сетями на реке Ай.
В настоящее время участковыми уполномоченными полиции ведется административное расследование, предусмотренное частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство).