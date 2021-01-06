В Златоусте задержали бесправника, перевозившего туристов

300 метров до «Таганая» челябинцам пришлось преодолевать пешком по заснеженной дорожке

Сегодня утром 13 жителей Челябинска отправились в национальный парк «Таганай». Сели в комфортный автомобиль и считали минуты до того, как смогут окунуться в мир живописной природы. Однако в Златоусте автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции и оказалось, что пассажиров вез водитель с просроченными правами. Об этом сегодня сообщил корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

«Сегодня в 10:30 утра в районе „Парка птиц“ был остановлен водитель автомобиля „Мерседес“. В ходе проверки документов выяснилось, что у него нет водительских прав. В связи с чем на него был составлен административный протокол»,— прокомментировал инспектор Отдела ГИБДД по Златоустовскому городскому округу Антон Устюгов.

Пассажирам дали время собраться и покинуть автомобиль, 300 метров им пришлось идти пешком по заснеженной пешеходной дорожке. Но возмущены были не столько пассажиры, сколько сам водитель: по его словам, его стаж настолько велик, что даже без прав он уверенно чувствует себя за рулем.

«Я что, на красный свет проехал или сбил кого-то? Просроченные права! Ну не заметил, всякое бывает»,— возмутился водитель «Мерседеса».

Правоохранители зафиксировали объяснения нарушителя в протоколе, теперь им предстоит заняться юридическим лицом. Если его вина будет доказана, то придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Отметим, за туристов волноваться не стоит: обратно челябинцев заберет другой автомобиль, за рулем которого будет находиться водитель с правами.