В Златоусте задержали 20‑летнего курьера схемы мошенников «ваш родственник попал в ДТП»

Обвиняемый похитил у потерпевших 400 тысяч рублей

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Полицейские Златоуста задержали 20-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в участии в мошеннической схеме, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, молодой мужчина приезжал за деньгами к пенсионеркам, которым мошенники ранее сообщили по телефону том, что их близкие стали потерпевшими в ДТП.

«Так, 77-летняя женщина поверила, что ее внучку сбила машина. Кроме того, потерпевшей сообщили о беременности внучки и потере ребенка в результате аварии. Так как бабушка ждала внучку из школы в гости, она поверила в случившееся», — рассказали в региональном полицейском главке.

Так жертвами схемы стали три пенсионерки, которые лишились 400 тысяч рублей.

Курьера мошеннической схемы задержали в одном из торговых центров. Он рассказал на допросе, что нашел подработку в мессенджере. Его вознаграждение составляло 10 тысяч рублей с каждого адреса.

Как ранее сообщал наш сайт, жительница Челябинска Оксана Бокова буквально на днях стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ и перевела им миллион рублей.