В Златоусте взломщик похитил 100 тысяч рублей у пожилой женщины

Злоумышленник попытался скрыться в Екатеринбурге

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, совершившего нападение на 86-летнюю пенсионерку, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось в Златоусте. Подозреваемый выломал дверь в дом жертвы и похитил 100 тысяч рублей, угрожая женщине расправой.

«Получив приметы, полицейские смогли установить личность нападавшего. Желая избежать ответственности, он скрылся в Екатеринбурге, но был задержан», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о разбое (статья 162 УК РФ).