В Златоусте вынесли приговор по делу о гибели многодетного отца при взрыве баллона

ЧП случилось при разгрузке «Газели»

Златоустовский городской суд вынес приговор работнику «Южноуральской литейной компании». Его признали виновным в хранении продукции, не отвечающей требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). По его вине из-за разгерметизации баллонов с кислородом погиб многодетный отец. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Трагедия случилась 5 марта 2021 года. При разгрузке кислородных баллонов из автомобиля «Газель» в воротах литейного цеха произошла разгерметизация кислородного баллона (v‑50л) без последующего горения. На месте погиб одинокий многодетный отец Венер Яруллин. За несколько лет до ЧП умерла его супруга.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в региональной прокуратуре.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования семье погибшего и распорядился выделить материальную помощь.

У Венера Яруллина остались двое несовершеннолетних детей и пятеро взрослых.