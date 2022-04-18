В Златоусте вынесли приговор мужчине за насилие над 9-летней девочкой

Потерпевшую виновный избил, завернул в матрас и спрятал в диван

Златоустовский городской суд вынес приговор 43-летнему мужчине. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы в отношении 9-летней девочки. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось в октябре прошлого года.

Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения, встретил в подъезде 9-летнюю дочь своих друзей и насильно привел ее в свою квартиру. Там он несколько раз ударил девочку по голове и телу и совершил насильственные действия сексуального характера.

«Зная, что школьницу ищут родственники, он спрятал ее в диван, а потом вытащил ребенка, завернул в матрас и снова запер в диване», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Девочку нашли родственники, она выжила. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

Насильнику назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.