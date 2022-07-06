В Златоусте вынесен приговор лидеру группы, похитившей нефти на 125 миллионов

Всего по уголовному делу проходили 15 человек

Златоустовский городской суд приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима одного из лидеров преступной группы, укравшей из магистральных нефтепроводов более 600 тонн нефти. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следствие и судебные процессы по уголовному делу заняли около пяти лет.



В 2017 году на магистральном нефтепроводе Нижневартовск — Курган — Куйбышев полицейские задержали с поличным трех человек. Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия в Магнитогорске, Златоусте, Кизильском и Агаповском районах, а также в Республике Башкортостан сотрудниками МВД был выявлен факт участия ещё нескольких лиц, работающих в организованной группе по хищению нефти. Установлено хищение более 600 тонн нефти. Также в Челябинской области обнаружен нелегальный завод, где скупали и перерабатывали украденный продукт. Ущерб от деятельности преступников оценивается в 125 миллионов рублей.

Задержанные в разное время были осуждены и понесли наказание. Организаторы группы скрывались от следствия. Один из был задержан в марте 2018 года в Казани и приговорен Челябинским областным судом к лишению свободы на срок до четырех лет.

Второго лидера задержали в марте 2022 года в Магнитогорске. Приговором Златоустовского городского суда мужчина приговорен к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Влада Михеева