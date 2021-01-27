В Златоусте выгорел жилой дом

Никто из людей не пострадал

Дом 98 по улице Ленина в Златоусте вспыхнул 26 января. В результате ЧП жилище выгорело изнутри, повреждена кровля. Никто из живущих в нем не пострадал.

«Жильцы забыли выключить обогреватель. Он старый очень, так сказать, трамвайный, у них провода нагреваются сильно — так сказал один из жильцов», — рассказал очевидец происшествия.

Точную причину возгорания установят специалисты.

Напомним, накануне в Златоусте произошел еще один пожар. Загорелась квартира на третьем этаже дома № 35 по улице Карла Маркса. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Спасатели вывели из подъезда 10 человек: пятерых взрослых и столько же детей, пострадавших нет.