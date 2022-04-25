В Златоусте возбудили дело о хулиганстве после стрельбы во дворе

Мужчина устроил пальбу в состоянии опьянения

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который устроил стрельбу охолощенными патронами в одном из дворов Златоуста. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Напомним, в ночь на воскресенье жители одного из домов по улице 40 лет Победы услышали звуки выстрелов. Испуганные горожане вызвали полицию. Стрелка, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали.

«По обстоятельствам произошедшего следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации („Хулиганство“). За совершение данного противоправного деяния местному жителю может грозить до семи лет лишения свободы», — рассказали в региональном полицейском главке.