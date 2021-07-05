В Златоусте возбудили дело после смертельной аварии на трассе

Двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии

В полиции возбудили уголовное дело после ДТП на трассе М-5 «Урал», в котором погиб пассажир отечественного автомобиля. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, массовая авария случилась поздно вечером 2 июля. 33-летняя водитель «Тойоты Камри» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «ВАЗ-2110». В результате удара погиб 27-летний пассажир отечественного авто, две девочки, 14 и 15 лет, находившиеся в машине, получили тяжелые травмы и были госпитализированы. От удара «десятку» разорвало пополам, задняя часть авто врезалась в «Ладу Калину».

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Всего на месте происшествия работало шесть автомобилей ДПС, пожарные, сотрудники скорой помощи и других экстренных служб. Движение в районе ЧП было перекрыто на час.