В Златоусте водитель скутера попал в больницу после ДТП с иномаркой

Пострадавший неосторожно перестроился на дороге

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На перекрестке проспектов Мира и Гагарина в Златоусте столкнулись иномарка и скутер. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в отделе ГИБДД по Златоусту.

«По предварительным данным, ДТП произошло по неосторожности водителя скутера при выполнении маневра перестроения», — рассказали в Госавтоинспекции.

Инцидент зафиксировала камера видеорегистратора попутного авто. На кадрах видно, как мотоциклист пытается подрезать иномарку и в итоге оказывается на асфальте. Мужчину госпитализировали с травмами.

Как ранее писал наш сайт, напротив дома № 12 по улице Академика Сахарова в Челябинске столкнулись легковушка и мотоцикл. Пострадал 44-летний байкер. Его госпитализировали с травмами.