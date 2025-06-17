В Златоусте водитель протащил по асфальту сотрудника ГАИ

На мужчину возбуждено уголовное дело

В Златоусте поймали водителя-лихача, протащившего по асфальту сотрудника ГАИ. Несмотря на неоднократные требования остановиться, он продолжал движение. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Не затормозил нарушитель и в момент, когда полицейский уже держался за дверь и руль его машины. Он протащил инспектора по асфальту несколько сотен метров, пока тот не упал. После этого водитель ВАЗ врезался в бордюр, бросил авто и убежал.

Однако его быстро нашли. Нарушителем оказался 28-летний житель Башкортостана. Он задержан сотрудниками полиции по месту проживания.

В отношении водителя возбуждены дела о шести административных правонарушениях, а также уголовное дело, предусмотренное статьей 318 УК РФ. Мужчина заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что водитель находился за рулем в нетрезвом виде.