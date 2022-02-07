В Златоусте во время пожара в многоэтажке погиб пенсионер

Причиной возгорания стало неосторожное курение в помещении

Сегодня, 7 февраля, в многоэтажке Златоуста произошел пожар. В результате происшествия погиб 61-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В многоэтажке на улице 30-летия Победы в Златоусте загорелась квартира. Пламя уничтожило мебель и внутреннюю отделка квартиры. В пожаре погиб пенсионер 1960 года рождения. До пожара он употреблял спиртное, а возгорание вызвало неосторожное курение в помещении.









Мужчина проживал в квартире с женой, но в момент пожара она была на работе. О возгорании сообщили соседи.

В МЧС отмечают, что профилактировать пожары, связанные с курением, сложно, потому что многие граждане пренебрегают элементарными правилами безопасности. Однако в данном случае мог бы помочь автономный извещатель – прибор, который оповещает о возгорании звуковым сигналом.

Напомним, накануне в Озерске при пожаре в общежитии погибли трое мужчин. Спасатели эвакуировали из задымленного здания 27 человек.