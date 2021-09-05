В Златоусте в результате ДТП перевернулся автомобиль скорой помощи

Очевидцы сообщают, что водитель скорой уснул за рулем, но в Минздраве Челябинской области эту информацию опровергли

Сегодня, 5 августа, в социальных сетях появилась информация о том, что в Златоусте в районе Металлургического техникума в результате ДТП перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи, который вез в больницу годовалого ребенка. Очевидцы сообщили, что водитель скорой уснул за рулем. В пресс-службе министерства здравоохранения по Челябинской области опровергли эту информацию.

«Сегодня в 6 утра произошла страшная авария в районе Металлургического техникума. Скорая везла в больницу годовалого ребенка, водитель заснул за рулем. Видимо, не успевают водители отдыхать нормально, слишком много вызовов, зато персонал скорой сокращают»,— написал в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте» очевидец.

В пресс-службе регионального Минздрава прокомментировали ситуацию и уточнили, что информация о сокращении персонала скорой помощи и том, что водитель заснул за рулем не соответствует действительности.

«На место ДТП оперативно прибыла другая медицинская бригада, осмотрела участников аварии, никому не потребовалась дополнительная медицинская помощь, пострадавших нет. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, дополнительно осмотрен, получает всю необходимую помощь амбулаторно»,— сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области также подтвердили факт аварии и уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал.

«Сегодня около шести утра на улице Карла Маркса, 41, по предварительным данным, в результате неустановленных обстоятельств водитель „Уаза“ допустил наезд на препятствие и совершил опрокидывание. Ребенок, которого перевозила скорая помощь, был доставлен в больницу оперативно прибывшей другой медицинской бригадой. Никто не пострадал»,— сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.