В Златоусте в ночном пожаре сгорел двухэтажный дом

Местные жители предполагают, что причиной возгорания стал поджог

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На улице Парижской Коммуны в Златоусте сгорел деревянный некогда жилой дом на 8 квартир. Здание признано ветхоаварийным. Об этом сегодня, 11 мая, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в ночь на вторник, 10 мая.

«На место прибыли 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Локализовать пламя удалось только к 5 утра. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Соседи убеждены, что ветхое здание подожгли.