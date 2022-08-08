В Златоусте в ночном пожаре сгорел дом многодетной семьи

ЧП обошлось без человеческих жертв

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На улице 2-й Кедровой в Златоусте вспыхнуло три дома. Пожарным удалось отстоять два из них, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь вспыхнул в ночь на воскресенье, 7 августа. На место прибыли 5 единиц техники и 22 человека личного состава МЧС.

По информации местных жителей, огнем уничтожен дом многодетной семьи. Сейчас златоустовцы организовали сбор денег и вещей для пострадавших.

«В результате происшествия сгорел дом и надворные постройки, а также пострадала мансарда второго дома», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Причину пожара устанавливают дознаватели.

Очевидцы происшествия и знакомые семьи рассказали, что пострадавшие жили в доме на двух хозяев, и мужчина, проживающий в другой части здания, мог уснуть с непотушенной сигаретой.