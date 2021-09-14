Сегодня, 14 сентября, в Златоусте в массовой аварии столкнулись 19 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась на автодороге проспект Мира — проспект Гагарина. Возле трех электроопор произошли массовые столкновения. Всего в ДТП пострадали 19 автомобилей. Обошлось без пострадавших.

«На месте совершения ДТП проводятся дорожные работы по укладке дорожного полотна (протяженность около 1 км); по предварительной информации, проезжая часть была обработана битумом, соответствующие дорожные знаки в месте проведения работ имелись», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Участок дороги, на котором случились столкновения, сейчас закрыт, организовано движение по альтернативным маршрутам. Устанавливаются обстоятельства массового ДТП.