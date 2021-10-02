В Златоусте в массовом ДТП погиб пассажир «десятки»

Водители двух автомобилей получили травмы

Накануне вечером, 1 октября, в Златоусте произошло массовое ДТП. В результате один человек скончался, еще несколько получили травмы, сообщила корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Авария произошла в 22:30 на 24 километре автодороги Миасс — Златоуст. 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» наехал на стоявший на краю дороги автомобиль «Луидор». От удара «десятку» выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу «Мерседесом».

«В результате ДТП водители автомобилей „ВАЗ“ и „Мерседес“ получили травмы, пассажир „ВАЗа“ скончался на месте происшествия»,— уточнили нашему корреспонденту сотрудники ГИБДД, работавшие на месте происшествия.

Все обстоятельства аварии уточняются. Кроме того, полицейские разыскивают очевидцев происшествия. Те, кто владеет какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 8 (3513) 79-93-33, 8 (3513) 79-93-23, 8 (908) 08-07-799.

Напомним, сегодня утром в Сосновском районе также произошла смертельная авария. 31-летняя женщина за рулем автомобиля «Опель Астра» наехала на разделительное ограждение. В результате на месте ЧП скончался пассажир иномарки.