В Златоусте в квартире у мужчины обнаружили самодельную бомбу

Задержанный находился в федеральном розыске

В Златоусте в одной из квартир по улице Свердлова полицейские задержали 35-летнего местного жителя, находящегося в федеральном розыске. Об этом сегодня, 11 октября, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«При обыске в квартире у местного жителя обнаружили самодельное взрывное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 223 УК РФ („Незаконное изготовление оружия“)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Известно, что задержанный находился в федеральном розыске за кражу.