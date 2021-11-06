В Златоусте в ДТП погиб водитель

Водитель отечественной легковушки на большой скорости врезался иномарку на перекрестке

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

ДТП произошло в ночь с 4 на 5 ноября в Златоусте. 18-летний водитель ВАЗ-21099 на большой скорости ехал по главной дороге, когда со второстепенной на красный свет светофора на перекресток выехал Opel Astra. Избежать столкновения не удалось, обе машины разбились. Об этом сообщает дежурный ГУ МВД по ЧЕлябинской области.



Водитель отечественной легковушки скончался на месте, девушка на иномарке осталась жива. Причины ДТП пока не сообщаются. По предварительным данным виновником ДТП стал водитель иномарки, она повернула на перекресток, когда уже горел красный свет.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.