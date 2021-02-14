В Златоусте в ДТП погиб местный житель

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением

Накануне вечером в Златоусте Челябинской области произошло ДТП. В результате автолюбитель скончался на месте происшествия. Подробнее об аварии рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

ЧП произошло в 22:40 13 февраля на улице 40 лет Победы. Местный житель, 1984 года рождения, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2110», не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия»,— сообщили в ведомстве.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимую проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.