В Златоусте уволили сотрудников МЧС, подозреваемых в организации фиктивной вакцинации

По факту происшествия возбуждено уголовное дело

После служебной проверки в Златоусте уволили сотрудников МЧС, подозреваемых в организации фиктивной вакцинации более 250 человек. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Напомним, в Златоустовском ОМВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Подозреваемые — трое местных жителей, которые, по версии следствия, организовали незаконный бизнес и за деньги внесли в информационную систему сведения о вакцинации 250 человек. На самом деле люди прививки не ставили.

«По данному инциденту проведена служебная проверка, по результатам которой два сотрудника пожарно-спасательного отряда Златоуста уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника федеральной противопожарной службы», — сообщили в региональном ГУ МЧС.