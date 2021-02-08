В Златоусте у женщины при переезде из лифта исчез телевизор

Участковый выяснил, что из многоквартирного дома технику не выносили

В одном из многоквартирных домов Златоуста произошла кража «со скоростью лифта»: у переезжавшей женщины исчез дорогой телевизор. Ущерб превысил 60 тысяч рублей, сообщила сегодня, 8 февраля, старший специалист направления по связям со СМИ отдела МВД по Златоусту Ольга Аристова.

23-летняя жительница Златоуста переезжала. Все свои вещи она сложила в лифт, но в самый неподходящий момент его кто-то вызвал. Лифт закрылся и уехал. Вернулся он через несколько минут — уже без телевизора, который был приобретен за несколько дней до этого. Другие вещи были на месте.

«Пострадавшая обратилась к участковому уполномоченному полиции. По камерам домофона было установлено, что из подъезда телевизор не выносился. Участковый прошел по квартирам и нашел подозреваемую. Ею оказалась женщина, 1971 года рождения, ранее не судимая. Выяснилось, что она увидела телевизор в лифте с другими вещами, схватила его и понесла в свою квартиру. Однако торопилась и разбила экран», — уточнила Ольга Аристова.

Техника в неисправном состоянии под расписку отдана хозяйке. Соседка находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Ущерб составил более 63 тысяч рублей.