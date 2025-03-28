В Златоусте у индивидуального предпринимателя изъяли 20 боевых патронов

У мужчины не было разрешения на боеприпасы

В ходе операции «Правопорядок» сотрудники полиции и ФСБ задержали 52-летнего мужчину, у которого при обыске обнаружили патроны, не предназначенные для его зарегистрированного охотничьего оружия, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Экспертиза подтвердила, что патроны боевые. Возбуждение уголовного дела по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) находится на рассмотрении.

Также составлен административный протокол по статье 20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения оружия и патронов).