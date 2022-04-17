В Златоусте цистерна пожарного поезда сошла с рельсов

Пострадавших в результате ЧП нет

Сегодня рано утром, 17 апреля, на станции Златоуст сошла с рельсов порожняя цистерна пожарного поезда. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло в 06:06 при захождении грузового поезда № 2319 на 1944 километр станции Златоуст. Порожняя цистерна пожарного поезда сошла с рельсов всеми колесными парами. В результате никто не пострадал.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале апреля на станции Чурилово Южно-Уральской железной дороги сошли с рельсов полувагоны грузового поезда. В результате никто не пострадал, поезда продолжали движение по расписанию.