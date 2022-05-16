В Златоусте трое школьников играли на железнодорожных путях

Родителей мальчиков привлекли к административной ответственности

Сотрудники транспортной полиции после сообщения очевидцев установили троих школьников 11, 9 и 7 лет, которые ходили по железнодорожным путям. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте.

«Ребята играли на платформе и рельсах, подвергая свои жизни и здоровье опасности. Дети рассказали, что живут недалеко от вокзала, во время прогулки они решили дойти до станции и поиграть на железной дороге», — рассказали в транспортной полиции.

Сотрудники МВД поговорили с детьми и объяснили, что по дороге постоянно следуют грузовые и пассажирские поезда.

В отношении родителей мальчиков составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудники транспортной полиции установили личности троих детей, которые подкладывали на рельсы посторонние предметы. Сообщение об инциденте поступило от машиниста грузового поезда на станции Еманжелинск.