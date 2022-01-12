В Златоусте трое рецидивистов пытались ограбить частный дом

Хозяин жилья застал их на месте преступления

В Златоусте трое ранее судимых жителей проникли в частный дом и попытались вынести из него имущество. Хозяин жилья в этот момент оказался на месте преступления. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина тихо вызвал полицию, на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали троих подозреваемых в возрасте от 22 до 43 лет. У мужчин изъяли ювелирные украшения и запчасти бензопилы — это имущество они пытались украсть.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — сообщили в региональном полицейском главке.