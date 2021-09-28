В Златоусте трое маленьких детей остались одни в запертой квартире

Родители малышей потеряли ключи

В одной из квартир многоэтажного дома по улице Шевченко в Златоусте трое детей остались одни дома поздним вечером, поскольку их родители потеряли ключи. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП случилось накануне поздно вечером. Родители вышли из квартиры, а вернуться обратно уже не смогли, поскольку потеряли ключи на улице. В квартире остались шестилетний и четырехлетний малыши, а также шестимесячный ребенок.

«Родители вызвали спасателей, которые вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента. Все время, пока работали специалисты, старший мальчик успокаивал младших детей», — рассказали в региональной ПСС.

Взрослые смогли вернуться в квартиру лишь к часу ночи.