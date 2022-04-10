В Златоусте таксист украл телефон у жительницы Свердловской области

Ущерб женщина оценила в 25 тысяч рублей

Златоустовские полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже сотового телефона у жительницы Свердловской области. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщили 10 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

47-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что обнаружила пропажу телефона из верхней одежды в районе придорожного кафе, расположенного у автодороги Москва — Уфа. Ущерб она оценила в 25 тысяч рублей.

Полицейские, работая по заявлению, установили личность подозреваемого и его местонахождение. Вскоре 27-летний житель Чебаркульского района, работающий таксистом, был задержан в Чебаркуле.

«Установлено, что он незаметно взял телефон из кармана потерпевшей и скрылся. Телефон изъят. После проведения следственных действий он будет возвращен владелице»,— сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Таксисту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.