В Златоусте стая бродячих собак напала на 19-летнюю девушку

Пострадавшая получила рваную рану бедра

В Златоусте стая бродячих собак напала на 19-летнюю девушку. Об этом сообщают местные СМИ.

Нападение животных на местную жительницу произошло у школы № 8. Один из псов укусил Елену Павлову за бедро. Отмечается, что всего в стае было около 20 собак. Пострадавшая с рваной раной бедра обратилась в травмпункт, где ей поставили шесть уколов от бешенства. Спустя неделю нужно будет поставить еще шесть доз препарата.

Девушка поделилась, что такая агрессия бродячих собак была вызвана тем, что на поводке у Елены был щенок, желая спасти которого, она совершила резкие движения. Пострадавшая подчеркнула, что успела заметить у некоторых собак из стаи желтые бирки в ушах — признак того, что животное ранее отлавливали и отвозили на кастрацию.

Напомним, накануне в Усть-Катаве бездомная собака укусила девочку за руку. Жители пожаловались на большую стаю.

Ранее собаки напали на 11-летнюю девочку, в Магнитогорске пострадал 4-летний мальчик.

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