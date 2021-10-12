В Златоусте спасли парализованную пенсионерку

Родственники женщины не смогли до нее дозвониться и позвали на помощь спасателей

В Златоусте местные жители не смогли дозвониться до своей пожилой родственницы. Доступа в ее квартиру у них также не было. Взволнованные горожане решили обратиться за помощью к спасателям. Те, прибыв на место, проникли в квартиру и обнаружили женщину парализованной, сообщили накануне, 11 октября, в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел в минувшую субботу в одном из домов по улице Румянцева. Прибывшие спасатели обнаружили, что одно из окон квартиры приоткрыто, и решили проникнуть в помещение через него при помощи приставной лестницы. В квартире они обнаружили полностью обездвиженную и парализованную женщину.

«Спасатели переложили пострадавшую на кровать, открыли входные железные двери изнутри и обеспечили доступ в квартиру родственникам и сотрудникам скорой помощи»,— уточнили в ведомстве.

Всего за минувшую неделю спасатели совершили 13 выездов на различные ЧП и спасли 8 человек.