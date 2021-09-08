В Златоусте спасатели вытащили собаку из колодца

На помощь позвали местные жители, услышавшие жалобное скуление

В Златоусте местные жители обнаружили в колодце собаку, которая, находясь на значительной глубине, пыталась выбраться на поверхность. Неравнодушные горожане сразу же вызвали спасателей, сообщили накануне, 7 сентября, в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Златоустовцы услышали в кустах жалобное скуление и отправились выяснять, что произошло. За кустами они обнаружили глубокий колодец, а в нем — бездомную собаку, которая цеплялась за лесенки, но никак не могла вылезти. Сами горожане помочь собаке не могли и приняли решение сообщить о происшествии организации «Подари жизнь» и златоустовским спасателям.

«Спасатели, используя специальную веревку, обвязали собаку и подняли на поверхность с двухметровой глубины. Чипированная, а значит, привитая и стерилизованная собака, не дожидаясь похвалы за проявленную стойкость, мгновенно скрылась с места происшествия», — рассказали сотрудники Златоустовского отряда областной поисково-спасательной службы.

Спасатели поблагодарили граждан и напомнили, что большое количество различных ЧП происходит именно в малолюдной местности и решающую роль в таких ситуациях играет именно внимательность и отзывчивость людей.

Напомним, похожая ситуация произошла минувшей весной в Челябинске. Тогда щенок также провалился в колодец и был спасен благодаря отзывчивым гражданам.

