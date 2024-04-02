В Златоусте спасатели эвакуировали из дома 70‑летнюю женщину

Машина скорой помощи не смогла подъехать к жилищу из‑за сугробов

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В Златоусте в доме на улице Вагонной 70-летней женщине понадобилась медицинская помощь. Подняться к дому из-за подтаявших сугробов и льда смогли только специалисты отряда областной ПСС.

«Дежурная смена Златоустовского отряда областной ПСС прибыла на вызов, оценила обстановку, после чего приняла решение о единственно возможном и самом безопасном для больной способе — до машины скорой помощи ее донесли с помощью альпинистских носилок», — рассказали в ведомстве.

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