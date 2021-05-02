В Златоусте спасатели эвакуировали через реку Ай заблудившихся подростков

Гуляя, юные горожане не заметили, как сбились с пути

Накануне днем, 1 мая, подростки из Златоуста вышли прогуляться вдоль местного пруда и заблудились. На помощь ребятам прибыли спасатели и сотрудники полиции. Подробнее рассказали в пресс-службе Поисково-спасательный службы Челябинской области.

Восемь подростков в возрасте от 11 до 15 лет пошли гулять вдоль местного пруда без конкретной цели. Дорогу ребята не запоминали. Когда тропинка исчезла, а дальнейший путь представлял собой заболоченную местность, они не повернули назад и продолжили идти. Вскоре подростки окончательно заблудились и выбились из сил. Тогда они решили обратиться за помощью.

«К месту происшествия приехали спасатели Поисково-спасательной службы Челябинской области, полиция и родители пятерых из „путешественников“. Мокрых, замерзших, уставших детей на лодке, по два человека в один заход, перевезли через реку Ай. На берегу в районе улицы Полевой часть детей прямо из лодки спасателей забрали родители, остальных передали сотрудникам полиции»,— уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки сотрудники областной Поисково-спасательной службы совершили шесть выездов и спасли 12 человек.