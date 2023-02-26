В Златоусте сотрудница салона связи оформляла на клиентов сим-карты без их согласия

От действий злоумышленницы пострадали девять человек

В Златоусте Челябинской области полицейские задержали сотрудницу салона связи, которая без ведома клиентов оформляла на них сим-карты. На девушку завели уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации», сообщили 26 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полицию обратились представители одного из салонов связи. Они сообщили, что кто-то оформил на 47-летнюю местную жительницу сим-карту, хотя своего согласия женщина не давала.

Вскоре полицейские нашли подозреваемую, которой оказалась 22-летняя сотрудница этого салона. Правоохранители выяснили, что она воспользовалась паспортом женщины, который та оставила в салоне, и оформила на нее сим-карту. Всего от действий девушки пострадали девять человек.

В отношении сотрудницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, которое грозит девушке, — лишение свободы на срок до пяти лет. Ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.